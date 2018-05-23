23.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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В Раде признали, что американка Супрун завела Украину в Африку

В украинском парламенте сравнили Украину с ЦентральноАфриканской Республикой, Коморскими островами и Гвинеей. Дело в том, что эти государства, равно как и Украина, не платят членские взносы в Всемирную организацию охраны здоровья.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил оппозиционный политик Игорь Шурма, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем Украина отличается от тех трех государств? Они, кроме всего прочего, имеют своих министров охраны здоровья. У нас два года подряд нет должности министра здравоохранения. Это означает, что каждую пятницу там сидит неполноценное правительство. Потому, что они не могут укомплектоваться», – выразил своё недовольство Шурма.

По мнению оппозиционера, из-за всего вышеперечисленного Украина не может считать себя полноправным членом этой Всемирной организации охраны здоровья.

«Чего спрашивается это есть официальный состав делегации из трёх особ плюс 2 гражданских активиста, которые едут на официальное заседание Ассамблеи Всемирной организации охраны здоровья без права голоса?», – сетует политик.

Также он отметил, что украинский Минздрав толком не разобрался с проблемами отравления детей в школах страны.

«Или, возможно, представитель нашего министерства будет выступать там и обращаться к представителям международной организации: мы перечислили 12 миллиардов гривен, а вы нам только на 7 миллиардов дали лекарств. Вы приедьте, уважаемые эксперты, со всего мира, в наши больницы и посмотрите. Вы у нас забрали 5 миллиардов, не дали нам денег, у нас нечем лечить, люди у нас умирают», – негодует нардеп.

А вместо этого, по мнению депутата от «Оппозиционного блока», в международной организации дают советы о борьбе с примитивными заболеваниями, но не оказывают реальную поддержку украинскому здравоохранению.

Кроме этого, Шурма раскритиковал работу временно исполняющую обязанностей министра здравоохранения Супрун на ассамблее Всемирной организации охраны здоровья.

«Вы думаете, она говорила об охране здоровья? Про те проблемы, которые у нас есть? Что нет ни концепции, ни стратегии? Она вышла в майке «Освободите Сенцова» и сделала политический доклад. Точно такой же доклад был 2 года назад», – отметил оппозиционный депутат.

«Для чего отправляют таких людей кабинет министров на заседание Всемирной организации охраны здоровья? Возможно, посидеть и послушать? Тогда она поехала по делу. А за чьи деньги?», – задаётся вопросами Шурма.

«Оппозиционный блок» требует, чтобы Супрун отчиталась перед парламентом. Кроме этого, депутат призвал навести порядок в Кабинете министров Украины.