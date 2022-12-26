В Раде признали, что экономический крах Украины начался «задолго до вторжения»

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Украина превращается в сырьевую страну, в которой до критически низкого уровня упала доля перерабатывающей промышленности в экономике.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому интернет-изданию «Зеркало недели» заявил замглавы комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

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«Деиндустриализация в Украине началась задолго до вторжения и даже до начала войны в 2014 году. Мы можем проследить это по динамике долей перерабатывающей промышленности в ВВП и экспорте. Если в 2007 году у нас доля перерабатывающей промышленности в ВВП была около 18%, то в 2021-м эта доля составляла уже критические 10%. Это же касается экспорта. В 2007 году доля перерабатывающей промышленности в экспорте составляла около 73%, а в 2021-м — около 37%», – сказал депутат.

Он подчеркивает, что «Украина постепенно теряла свой промышленный потенциал последние 15 лет» и все больше «становилась сырьевой страной как с точки зрения ВВП, так и в экспорте».

«Сейчас война практически добивает нашу промышленность, поскольку боевые действия затронули те регионы, где она была наиболее развита. Это Харьковская, Запорожская, Днепропетровская области, ранее неоккупированные части Луганской и Донецкой областей, Мариуполь и другие города», – добавил политик.

По его словам, в соседних с Украиной странах – Польша, Словакия, Турция – доля перерабатывающей промышленности в два раза превышает украинский показатель и составляет порядка 20%.

«Еще следует отметить, что доля перерабатывающей промышленности в структуре ВВП имеет прямую корреляцию с уровнем бедности в стране. У нас ВВП на душу населения по паритету покупательной способности составляет около 14 тысяч долларов. В соседних странах этот показатель в районе 35 тысяч долларов», – добавил Кисилевский.