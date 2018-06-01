01.06.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Провокации, Скандал, Спецслужбы, Украина

В Раде признали, что провокация с Бабченко готовилась под чемпионат мира в России


Инцидент с журналистом Аркадием Бабченко, изначально объявленного убитым в Киеве, а затем неожиданно “воскрешенным” СБУ, специально приурочен к началу ЧМ-2018 по футболу в России, который стартует 14 июня.

Такое мнение в комментарии “Известиям” высказал депутат Верховной Рады Евгений Балицкий (на снимке).

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“Ясно, что это было направлено против одного государства и устроено специально в канун чемпионата мира. Теперь уже полностью понятно, что ситуации со Скрипалями, химатакой в Сирии и так далее — настоящие фейки. Цель — привлечь внимание к конкретной стране и отвлечь всех от чемпионата мира. Но нельзя для этого так использовать народ Украины. Ведь когда на Украине убили других журналистов — Павла Шеремета и Олеся Бузину — никому до этого не было дела. А тут «убили» оппозиционного журналиста и поднялся шум, — сказал Балицкий.

По его словам, от киевского режима теперь можно ожидать чего угодно — «хоть реку Днепр отравить, чтобы заявить, что это была спецоперация».

При этом украинский депутат уверен, что инцидент произошел при поддержке западных союзников Киева.

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