В Раде признали, что Украина идет к диктатуре

Увлечение киевского руководства закрытиями неугодных телеканалов ведёт Украину к диктатуре и упадку.

Об этом в ходе согласительного совета Верховной рады заявил глава фракции ОПЗЖ Юрий Бойко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю абсолютно хамским отношение сегодняшней власти к свободе масс-медиа. Год назад закрыли три телеканала – «Zik», «NewsOne», и «112». Понравилось. Потом запретили проведение выборов в местные органы власти в регионах Донбасса, где абсолютно мирные города, в которых всегда проводили выборы.

В пятницу запретили и закрыли телеканал «Наш». Большинство здесь присутствующих были на этом телеканале, принимали участие в эфирах, общались с ведущими. Я ни разу не видел и не слышал призывов к нарушению государственности, или какие-то другие нарушения, которые могли бы привести к тому, чтобы так брутально поступить с телевидением. Десятки журналистов, сотни работников этого телеканала остались без работы», – сказал Бойко.