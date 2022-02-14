В Раде признали, что Украина идет к диктатуре

14.02.2022  16:39 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Преследования журналистов, СМИ, Украина, Цензура
Новости Украины

Увлечение киевского руководства закрытиями неугодных телеканалов ведёт Украину к диктатуре и упадку.

Об этом в ходе согласительного совета Верховной рады заявил глава фракции ОПЗЖ Юрий Бойко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Увлечение киевского руководства закрытиями неугодных телеканалов ведёт Украину к диктатуре и упадку. Об этом...

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«Я считаю абсолютно хамским отношение сегодняшней власти к свободе масс-медиа. Год назад закрыли три телеканала – «Zik», «NewsOne», и «112». Понравилось. Потом запретили проведение выборов в местные органы власти в регионах Донбасса, где абсолютно мирные города, в которых всегда проводили выборы.

В пятницу запретили и закрыли телеканал «Наш». Большинство здесь присутствующих были на этом телеканале, принимали участие в эфирах, общались с ведущими. Я ни разу не видел и не слышал призывов к нарушению государственности, или какие-то другие нарушения, которые могли бы привести к тому, чтобы так брутально поступить с телевидением. Десятки журналистов, сотни работников этого телеканала остались без работы», – сказал Бойко.

«Если это путь к диктатуре, а всё идут к тому, что останется один телеканал «Рада», который будет показывать, как всё хорошо в стране, то это путь в никуда… Потому что нет экономически развитых и демократических стран, в которых есть цензура. Это позорно, цинично, неправильно», – резюмировал депутат.

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