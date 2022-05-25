В Раде признали огромные потери ВСУ

25.05.2022  11:47 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украина несет существенные потери на фронтах, большая часть бригад, принимавших участие на начальном этапе спецоперации, обновлена за счет безвозвратных потерь.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина несет существенные потери на фронтах, большая часть бригад, принимавших участие на начальном этапе...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По мнению Рахманина, решающими для Украины будут ближайшие недели, когда в страну должны поступить западные вооружения, а новые солдаты пройдут обучение.

«Эта война учит наших командиров, учит личный состав, она закрепляет костяк, ядро новых вооруженных сил, потому что, к большому сожалению, из-за потерь, а это объективная вещь, значительная часть – я не скажу большая, не буду оперировать конкретными цифрами или процентами, но понятно, что состав наших бригад, которые начинали войну, существенно обновился за счет потерь и безвозвратных потерь. И новое ядро уже закаляется, обретает навыки”, – утверждает политик.

«Сейчас очень сложный этап. Украинцам крайне важно на протяжении, я думаю, 3-6 недель сбить наступательный порыв российских войск на Донбассе. А для того, чтобы истощить их, чтобы они выдохлись и украинские вооруженные силы получили необходимую паузу, чтобы возобновить свои силы и восстановить потери за счет новых поставок вооружения, в первую очередь, тяжелого, которое поступает от международной помощи», – заявил Рахманин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть