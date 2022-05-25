В Раде признали огромные потери ВСУ
Украина несет существенные потери на фронтах, большая часть бригад, принимавших участие на начальном этапе спецоперации, обновлена за счет безвозвратных потерь.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Рахманина, решающими для Украины будут ближайшие недели, когда в страну должны поступить западные вооружения, а новые солдаты пройдут обучение.
«Эта война учит наших командиров, учит личный состав, она закрепляет костяк, ядро новых вооруженных сил, потому что, к большому сожалению, из-за потерь, а это объективная вещь, значительная часть – я не скажу большая, не буду оперировать конкретными цифрами или процентами, но понятно, что состав наших бригад, которые начинали войну, существенно обновился за счет потерь и безвозвратных потерь. И новое ядро уже закаляется, обретает навыки”, – утверждает политик.
«Сейчас очень сложный этап. Украинцам крайне важно на протяжении, я думаю, 3-6 недель сбить наступательный порыв российских войск на Донбассе. А для того, чтобы истощить их, чтобы они выдохлись и украинские вооруженные силы получили необходимую паузу, чтобы возобновить свои силы и восстановить потери за счет новых поставок вооружения, в первую очередь, тяжелого, которое поступает от международной помощи», – заявил Рахманин.
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