В Раде призвали деньги на Геббельс-пропаганду Зеленского передать Буданову

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Полтора миллиарда гривен финансирования украинского пропагандистского телемарафона были бы куда полезнее в руках ГУР МО Украины.

Об этом в ходе обсуждения правок на бюджет-2025 в Верховной раде заявил бывший спикер украинского парламента, депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единая структура и единственный руководитель, которые не побоялись до полномасштабного вторжения говорить украинцам правду, это был ГУР и Буданов. Они вышли и сказали, что полномасштабное вторжение абсолютно вероятно. Именно они говорили о том, что наступление со стороны России, к которому власть не готовилась, будет и оно состоялось. О чем правка? Правка о том, чтобы забрать с вашего единственного марафона 1,5 миллиарда гривен. 1,5 миллиарда… У меня будет много предложений по вашему телемарафону или Геббельс-пропаганде, но очень хотелось бы, чтобы у вас все же хватило совести поставить эту правку и за нее проголосовать, чтобы выделить средства на обеспечение Главного управления разведки. Потому что в отличие от всех остальных они работают», – вещал Разумков.

Правку, ожидаемо, не поддержали. Позже депутат с тем же результатом ставил аналогичные предложения в отношении ВСУ, финансирования жилья для ВПЛ, программ по поддержке бизнеса и т.д.

На подобной инициативе попиарились ещё несколько парламентариев, однако безрезультатно, поскольку к тому времени зал заседаний практически опустел.

«Давайте будем объективны, Россию просто так легко не победить на поле боя, надо еще действовать и в тылу врага, работать с теми, кто внутри РФ против той власти, которая там есть, с ними надо также эффективно работать. Кто это делает? ГУР. И именно сейчас, когда мы имеем возможность эффективно предоставить им, помочь перераспределить средства, чтобы они получили дополнительное финансирование на свою деятельность, на деятельность своих военнослужащих, на организацию всех этих сверхсложных военных, военно-политических операций, вот именно сейчас мы имеем возможность это сделать, а в зале не более 20 народных депутатов. И это позорно, коллеги», – сокрушается депутат Дмитрий Микиша.