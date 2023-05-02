В Раде призвали к созданию «коалиции по F-16»

Вадим Москаленко.  
02.05.2023 23:21
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Украина


Верховной раде необходимо немедленно создавать специальную межфракционную коалицию, чтобы просить для Украины самолёты на всех возможных площадках мира.

Об этом на закрытом заседании украинского парламента заявила депутат от партии «Голос» Александра Устинова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховной раде необходимо немедленно создавать специальную межфракционную коалицию, чтобы просить для Украины самолёты на...

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«Что сейчас является ключевым и вопиющим, о чем мы говорим в Соединенных Штатах и что я прошу каждого из вас делать, так это просить нас о помощи с самолетами.

Мы сейчас знаем, что это номер один вопрос, который обсуждается в мире. И поверьте мне, когда вам говорят, что этого никогда не произойдет, это ложь.

Мы это слышали и по поводу «Хаймарсов», что «вы не умеете ими пользоваться и никогда не научитесь». Мы слышали по поводу танков, и мы уже имеем «Леопарды», и скоро приедут «Абрамсы».

Мы это слышали по поводу «Патриотов», которые уже стоят на Украине и защищают наше небо», – сказала депутат.

Она призвала к созданию коалиции «За F-16»

«Нам нужно создать коалицию за F-16 для Украины. Как мы сделали в свое время танковую коалицию, такая у нас сейчас должна быть коалиция по самолетам. И мы как комиссия, которая занимается учетом оружия, я вас могу заверить, первые, кто эту идею продвигает», – подчеркнула Устинова.

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