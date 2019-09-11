В Раде призвали расследовать «Одесскую Хатынь»

11.09.2019, Киев, Владимир Гладков

С момента трагедии в Одессе 2 мая 2014 года прошло уже более пяти лет, но преступники по-прежнему находятся на свободе и продолжают творить беспредел по всей стране.

Об этом в ходе очередного пленарного заседания Верховной рады заявил депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Николай Скорик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я и мои коллеги в парламенте предыдущего созыва неоднократно предлагали создать следственную комиссию по расследованию событий 2 мая 2014 года в Одессе. С этой трагедии прошло уже почти 5,5 лет, но ни один из заказчиков или исполнителей не наказан. Наоборот, имеются примеры, когда люди, принимавшие в этих события активное участие, продолжают нарушать закон и дальше в Одессе, Киеве и других городах», – возмутился политик.

Также, по мнению Николая Скорика, расследования преступлений 2014 года будет чрезвычайно полезно для нынешней украинской власти, которая заработает одобрение как народа, так и международного сообщества.

«У нас сменилась власть, сменилось большинство. Я вижу в этом зале много новых лиц, и мне бы очень хотелось, чтобы эта новая власть действовала немножко не так, как предыдущая. Если мы говорим о гражданском примирении, мы должны к нему прийти исключительно через то, чтобы виновные в резонансных событиях 2014 года понесли ответственность. Я имею в виду и трагедию в Одессе, и события на Майдане, и резонансные убийства Бузины, Шеремета, и так далее. Ни одно из этих дел не расследовано.

Наша политическая сила подготовила проект постановления относительно создания временной следственной комиссии. С этой трибуны я обращаюсь ко всем политическим силам, к внефракционным народным депутатам, присоединиться к этой следственной комиссии.

Считаю, это будет серьёзный посыл и для международного сообщества, а события в Одессе были рассмотрены и ООН, а Советом Европы, и другими влиятельными, авторитетными международными организациями. Это будет серьёзный месседж для украинского общества, для всех людей, что для новой власти главное – это закон, человек и его права», – добавил депутат.