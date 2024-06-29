В Раде призвали украинцев готовится к самой худшей в истории зиме

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинцам лучше не слушать успокаивающих речей относительно восстановления энергетического потенциала страны, а готовиться к самой сложной зиме.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил депутат Верховной рады от «Слуги народа», член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Прогнозы. Дай бог, чтобы у нас хотя бы 12 часов в среднем в сутки был свет зимой – это уже будет неплохой результат. 9 гигаватт выведено из строя, какую-то часть успеют восстановить, но большая часть этих мощностей не будет восстановлена до зимы, этого физически нельзя сделать. Власть привлекает международную помощь в виде когенерационных установок, газотурбинных и газопоршневых установок. Сегодня каждый город может получить такие установки, но мы понимаем, что даже имея на руках газотурбинную или газопоршневую установку, не так быстро её присоединить, получить все разрешения, потому что нужно иметь на руках технические решения и так далее», – сказал Нагорняк.

Он призвал украинцев готовиться к худшему.

«Мы все должны готовиться, скорее всего, к самой сложной зимы в истории независимой Украины. И нет простых решений ни у кого. Кто бы ни говорил, что решения есть, и успокаивал, убаюкивал и рассказывал людям о тёплых ваннах, зима будет действительно сложной», – предупредил комитетчик.