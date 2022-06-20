В Раде призвали Зеленского умолять Запад о списании долгов Украине

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Новости Украины

Чтобы спасти экономику, украинскому правительству необходимо обратиться к западным кредиторам с просьбой пересмотра и списания долгов Украины, в «связи с форс-мажором».

Об этом в воскресенье на заседании Верховной рады заявила депутат «Слуги народа» Любовь Шпак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она сообщила, что экономические потери Украины ежедневно составляют до 1 миллиарда долларов в день.

«Нам нужно накапливать ресурсы для нашей социальной сферы, обороны и прочего. В соответствии с сегодняшним временем все средства, которые мы получаем, средства получаем в кредит. И, соответственно, Украина на сегодняшний день продолжает обслуживание государственного долга, ежемесячно на это тратятся средства из государственного бюджета, которых так не хватает на наши срочные, немедленные потребности, от которых зависит оборона нашей страны», – констатировала депутат.

В связи с этим она обратилась к президенту и Кабмину с требованием безотлагательно провести переговоры со всеми «иностранными партнерами» «по пересмотру и списанию» украинских долгов.

«Та ситуация, которую мы сейчас имеем, это типичный форс-мажор для нашей страны и эти средства насколько нам необходимы. Поэтому прошу присоединиться и услышать. Сейчас необходимо сделать все возможное для поддержки финансового сектора нашей Украины и стабилизации нашей экономики. Потому что наши показатели, к сожалению, на сегодня неутешительные. Это позволит аккумулировать необходимые средства для нашей армии и достичь как можно быстрее нашей победы», – заключила Шпак.