В Раде призывают готовиться к расширению границ ЛДНР

22.02.2022  13:16 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украина должна немедленно расторгнуть дипотношения с Россией, ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях и быть готовой к тому, что границы ЛДНР будут расширены.

Об этом с трибуны Верховной рады заявила депутат Соломия Бобровская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна немедленно расторгнуть дипотношения с Россией, ввести военное положение в Донецкой и Луганской...

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«Должны принять немедленные меры! Первое – отменить особый статус ОРДЛО, ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях, чтобы быть полностью готовыми к потенциальной эскалации и военному вторжению за линии разграничения, которые действуют сегодня. Наложить санкции на депутатов Госдумы и их семьи, как и на ближайшее окружение Путина, включительно с военным руководством Российской Федерации и членами семей», – потребовала политик.

«Ввести визовый режим с Российской Федерацией и расторгнуть дипломатические отношения», – призвала украинский парламентарий.

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