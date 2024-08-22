В Раде призывают украинский бизнес бежать от Зеленского в Британию

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Украинским предпринимателям проще сбежать в Великобританию и зарегистрироваться там, чтобы государство Украина дало им возможность нормально работать.

Об этом на заседании Верховной рады заявил одиозный депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, украинский парламент ратифицировал соглашение между Украиной и Великобританией «о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве», которым предусмотрена отмена в двусторонней торговле всех ввозных пошлин и тарифных квот на 5 лет. В то же время, отмена сторонами всех ввозных пошлин и тарифных квот для яиц и продуктов из мяса птицы предусматривается только на 2 года.

Алексей Гончаренко решил не упускать возможности попиариться по этому поводу.

«Британия – наши друзья, крупные партнеры, должны с ними торговать, очень хорошо, заключаем сделку. У меня один вопрос. А что делать украинским предпринимателям? Им что делать? Какое соглашение им заключить с Украиной, чтобы над ними перестали издеваться? Ну вот что им надо сделать, чтобы дальше не было этого издевательства с налогами? Ну вы посмотрите только, вчера добили они этот акциз, с 1 сентября поднимут акциз на горючее. А дальше? А дальше правительственный законопроект в Раде: все поднять, все налоги – просто в разы… Что делать этим украинским предпринимателям? Что? Может, им всем в Британию ехать и там регистрироваться, чтобы государство Украина их уважало. Ну, издевательство!», – возмущался Гончаренко.