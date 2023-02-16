В Раде призывают Запад организовать «покушение на Путина»

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Поскольку в России так и не началась цветная революция или переворот, страны НАТО должны озаботиться убийством президента РФ Владимира Путина.

Об этом в интервью супруге киевского телешарлатана Дмитрия Гордона пропагандистке Алесе Бацман заявил вступивший в ВСУ после начала СВО на Украине депутат Верховной рады Сергей Рудык, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто первый сметёт Путина, украинская армия или свои ему что-то устроят? Может, какой-то военный переворот?», – поинтересовалась Бацман.

«Скептически отношусь к внутренней революции или хотя бы перевороту в России. Пока что я вижу, что они ищут Путину типа оппонента на следующие выборы, который, теоретически конкурируя с «Единой Россией», подтянет голоса электората. Но я не представляю, что Пригожин или Кадыров могут реально составить конкуренцию Путину. Не думаю, что будет переворот», – расуждал депутат.

Бандеровец также призвал западных хозяев Украины отправить отряд боевиков для покушения на президента России Владимира Путина.

«Я хотел бы, чтобы наши союзники помогли так же, как поступили с бен Ладеном. Но они не возьмут на себя такую ответственность. Мы живём в демократическом обществе – и очень хотели бы, чтобы так произошло. Те, кто пережил и знают, что это за существо, ни перед чем бы не остановился. А там (на Западе – прим.) могут быть разные размышления – а как к этому отнесётся их избиратель, не обидится ли. А если обидится, не нажмёт ли красную кнопочку», – трепался боевик.