15.07.2021,

Москва, Олег Кравцов

 
Дзен, Политика, США, Украина, Экономика
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В Раде продавливают очередной закон, превращающий Украину в полностью зависимую страну

Новости УкраиныРешение о том, кого из украинских олигархов наказывать, а кого миловать, будут принимать Соединенные...

Решение о том, кого из украинских олигархов наказывать, а кого миловать, будут принимать Соединенные Штаты.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

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Он считает серьезной угрозой для украинских магнатов внесенный в парламент по инициативе президента Владимира Зеленского так называемые антиолигархический законопроект.

«Предусмотрены определенные санкции, кроме того Зеленский обещал сделать и другие шаги по борьбе с олигархами», – отметил эксперт.

По его словам, в этом случае речь не идет о благополучии украинцев.

«Конечное решение о том, кого из богачей наказать, а кого миловать, исходя из своих интересов будут принимать американцы. Они давно требуют ограничить влияние украинских олигархов, полностью открыть украинские рынки для транснациональных корпораций. Мы видим, что они добиваются в этом вопросе успеха. Это еще один элемент превращения Украины в полностью зависимое государство», – подчеркнул Жарихин.



Напомним, что 1 июля Радой законопроект был проголосован в первом чтении. При этом решение о признании олигархом будет принимать исключительно СНБО. А включенным в соответствующий реестр запретят финансировать партии и участвовать в приватизации, а об общении с ними должны будут отчитывать государственные чиновники.

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