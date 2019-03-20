В Раде продолжается русофобская вакханалия

20.03.2019, Киев, Владимир Гладков

В Верховной раде забуксовало принятие новой редакции закона о языках, который должен продолжить дальнейшее вытеснение русского языка из всех сфер жизни.

Об этом во время заседания парламента заявил депутат от «Самопомощи», глава «Народного руха» Виктор Кривенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он дал понять, что Украине следует брать пример с Российской империи, которая, по его словам, 64 раза запрещала украинский язык на государственном уровне.

“Императрица Екатерина Великая, которая была немкой и принимала христианскую православную веру, не могла нормально говорить по-русски, но сама защищала Русскую Православную Церковь, защищала русский язык и ущемляла все другие языки, потому что она понимала, что язык важен, за языком пойдёт и её имперская государственная машина.

Думаю, ни один сознательный украинец не может подумать и представить в страшном сне, что КГБбшник Путин является православным верующим, и что он на ночь с упоением зачитывается Лермонтовым и не может уснуть без такой красоты поэтического слога», – заявил руховец.

«Все мы понимаем, что они и управляемые ими политические силы, общественные организации, представленные, к сожалению, и на Украине, являются абсолютными агентами по возвращение Украины под российское ярмо. Этого нельзя допустить.

Я осуждаю то, что сейчас происходит в парламенте, когда закон о языке фактически не собираются принимать до первого тура президентских выборов.

К сожалению, сделаю такое допущение, что не собираются принимать и до второго тура, поставив патриотически настроенных украинцев в зависимость от того, что проголосуете за одного из фаворитов – будет вам закон, не проголосуете – не будет», – добавил Кривенко.