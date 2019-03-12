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12.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Д.Б., Политика, Россия, Украина
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В Раде прогнозируют уменьшение дебилов во власти и нормализацию отношений с РФ

Для своего нормального развития Украине придется стать нейтральным государством и налаживать отношения со всеми соседями, в том числе с Российской Федерацией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире интернет-канала Povesti заявил депутат Верховной рады Михаил Добкин.

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По его словам, сегодня же Украину рассматривают лишь как полигон и ресурсную базу.

«Мы нужны только как поставщик природных ресурсов, человеческих ресурсов, быть постоянным сырьевым придатком и площадкой, откуда можно бомбить врага. Чтобы бомбы и ракеты прилетали не к ним, которые нами управляют, а туда, где находится какой-то временный военный контингент. Все, нас по-другому не видят.

Не замечать этого может только слепой, стремиться туда, куда закрыты все двери, может только дебил. Но, слава Богу, скоро на большое количество таких дебилов в нашей стране будет меньше. У власти, я имею в виду. Внеблоковый статус, невступление ни в какие союзы, нормальные взаимоотношения со всеми, в том числе и с Российской Федерацией – это не страшилка», – заявил Добкин.

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