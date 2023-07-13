В Раде проголосовали за легализацию марихуаны – и оскорбили Китай

Продолжающая безнаказанно заседать Верховная рада Украины в первом чтении проголосовала за легализацию медицинского каннабиса. Решение поддержали 268 депутатов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Законопроект №7457 звучит следующим образом: «о регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий по расширению доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны».

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С разъяснением необходимости легализации выступила Александра Устинова из объединяющей западных грантоедов фракции «Голос» – при этом она умудрилась объявить Китай «страной десятого мира».

«Я вам назову несколько стран, которые вместе с Украиной до сих пор это не легализовали, это Чад, Камерун, Алжир, Китай. Вы понимаете, что мы как страна не то что третьего, а десятого мира живем сейчас в пещере и заставляем наших граждан, наших военных сейчас страдать от страшных, адских мук, потому что мы боимся и слушаем какие-то мифы. Давайте заканчивать с этим советским подходом и переходить на звено со всеми цивилизованными странами, когда мы думаем о людях, об их боли», – призвала Устинова.

Передвигающаяся на инвалидной коляске депутат «Европейской солидарности» Яна Зинкевич заявила, что как контуженая имеет право говорить за тысячи украинских раненых, которые ждут препаратов.

«Я выступаю как человек с инвалидностью, получивший четыре контузии, как человек, который на войне получил десять черепно-мозговых травм при столкновении с другим транспортом боевым, как человек, который сейчас поломал даже на коляске две ноги. Каждый день я страдаю от боли, от боли страшного, от боли нетерпимого, от боли. Решается судьба этих людей, судьба людей, которые уже готовы нелегально где – то покупать, что-то делать, переходить на наркотические средства, чего бы нам не хотелось, и делать все для того, чтобы получить единственное-обезболивание. Я от себя, от наших пациентов, от наших друзей, которых большое количество, у нас, к сожалению, уже более полутора миллионов ветеранов, я прошу вас проголосовать за этот закон», – заявила Зинкевич.

Однако с резкой критикой законопроекта выступила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Она заявила, что соответствующие нормы были приняты давно, и вопрос стоял только в закупке препаратов, а сейчас – лишь ставится вопрос превращения Украины в конопляное поле.

«Закон, о котором мы сейчас говорим, о так называемой легализации марихуаны – это закон о том, чтобы превратить Украину в плантацию для наркобизнеса для выращивания наркотической марихуаны. Этот закон не о медицинской марихуане. Я считаю, что правительство надо отправить в отставку за то, что они не закупили препараты марихуаны для обезболивания, в том числе наших военных. В этом законе в отличие от многих других в других странах нет ограничения ТГК (тетрагидроканнабинола) наркотического препарата в сухих растениях, нет ограничений, на каком количестве гектаров выращивают, нет ограничений сколько вообще нужно такого сырья, ничего нет. Это открытая дверь, где у нас Украина превратится, по сути, в плантацию для наркотической марихуаны», – возмущалась Тимошенко.

Её поспешил успокоить глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

«Препараты с содержанием тетрагидроканнабинола не будут попадать в свободный объем, их применение будет жестко контролироваться. На сегодня в мире собрано достаточно научных данных, подтверждающих, что применение каннабиноидов является эффективным при лечении более 50 патологических состояний. Возможность и целесообразность использования препаратов на основе каннабиса именно в медицинских целях не должно быть предметом манипуляции, ведь за этим стоит жизнь и качество пациентов, например, с рассеянным склерозом, эпилепсией и многие другие. Это возможность, наконец, иметь здоровый сон и отдых для людей с хронической болью…», – увещевал Ляшко.

Однако были и те, кто не скрывал свои планы относительно вводящегося новшества. Депутат Евгений Шевченко, известный по поездкам в гости к руководству Белоруссии, прямо выступил за легализацию марихуаны во всех проявлениях. По его словам, любые подобные ограничения – это «совок».

«Я, кстати, выступаю за то, чтобы легализовать каннабис. Он есть, и люди не только употребляют его для медицинских нужд, но и просто забавляются этим. Так у меня вопрос: А какая разница между сигаретами, табаком, водкой и этой марихуаной? Оно же никакой разницы не имеет. Я за то, чтобы у нас была свобода в Украине, и пусть сам решает, что ему совать себе в рот: водку, или марихуану, или сигареты. Это каждого дело. Я считаю, что нужно избавиться от этого совка, который живет у нас во всех. И те, кто против голосования, они за тот совок, за продолжение этого совка. Я выступаю за свободную страну, потому что только свобода может убедить нас всех и быть двигателем цивилизации в этом мире», – вещал Шевченко.

Выступили в защиту законопроекта в пропрезидентской партии. Депутат «Слуги народа» Анастасия Радина также стала апеллировать к тому, что без препаратов на основе каннабинола украинцы испытывают нестерпимую боль.

«Вы говорите, что беспокоитесь, что государство не сможет контролировать оборот и будет всплеск зависимости. И я вас слышу, коллеги, но я умоляю вас – услышьте и вы пациентов, Пациенты слышат, что государство неспособно выполнить свой долг контролировать наркотики, что государство не собирается даже пытаться и перекладывает свою проблему на нас. И что мы, мы должны платить за то, что государство неспособно что-то делать, своей болью…» – аргументировала Радина.

Законопроект был принят в первом чтении и отправлен на доработку.