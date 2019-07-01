01.07.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Россия
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В Раде проголосовали за выход Украины из ПАСЕ

Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендует приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ.

Об этом на заседании согласительного совета Верховной рады сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только что прошло заседание комитета Верховной рады по иностранным делам, принято решение приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ до решения Венецианской комиссии относительно полномочий делегатов от Госдумы РФ, избранных с участием жителей Крыма», – сказал Арьев.

Также комитет рекомендует отозвать приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за украинскими выборами в Украине и отказаться от участия в конференции председателей парламентов в рамках ПАСЕ в сентябре.

Кроме того, рекомендуется, чтобы МИД Украины не принимал кандидатуру нового главы офиса Совета Европы в Киеве до проведения консультаций с новоизбранным генеральным секретарем Совета Европы.

Также комитет рекомендует странам-членам Совета Европы не принимать полномочия делегатов РФ в ПАСЕ, находящихся под санкциями ЕС.

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