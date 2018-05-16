16.05.2018, Киев, Владимир Гладков
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Политика, Украина

В Раде пройдет парад вышиванок


Депутаты украинского парламента должны прийти завтра на пленарное заседание в вышиванках.

Об этом сегодня заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу вам напомнить, что завтра на Украине и во всем мире состоится День вышиванки. Украинцы по всему миру наденут свои вышиванки в знак солидарности и поддержки Украины», – заявил спикер.

По мнению Парубия, вышиванки должны помочь в работе народных депутатов.

«Я уверен, это нам даст новых сил для работы в парламенте», – резюмировал дон.

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