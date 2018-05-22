22.05.2018, Киев, Владимир Гладков
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История, Киев, Общество, Политика, Пропаганда, Украина

В Раде проходит фотовыставка в честь столетия украино-грузинской войны против России


В кулуарах украинского парламента проходит выставка, посвященная столетию дипломатических отношений между Украиной и Грузией и распада Закавказской Федерации и образованию «Первой демократической республики».

Об этом во время заседания Верховной Рады сообщил спикер Андрей Парубий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы имеем давнюю братскую историю. Мы вместе воевали против российского агрессора 100 лет назад, и вместе сегодня отстаиваем нашу независимость», – заявил Парубий.

Так же он пригласил депутатов принять участие в открытии фотовыставки.

 

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