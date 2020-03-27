27.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Медицина, Политика, Происшествия, Украина
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В Раде пророчат десятки тысяч смертей и банды мародерствующих бродячих активистов




Украинская власть уже проводит инвентаризацию моргов, крематориев и мест на кладбищах, готовясь к вспышке пандемии коронавируса.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной рады, член президентской фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы до сих пор не ощущаем реальных последствий эпидемии, с которой мы столкнемся. Сейчас нужно, и сейчас это происходит в офисе президента, заняться инвентаризацией крематориев, моргов, холодильных камер и мест на кладбищах. Как бы это грустно и страшно не звучало.

Люди, которые сегодня праздно гуляют по улицам, они просто не понимают, что когда начнутся тысячи случаев смертей, уже будет поздно что-то предпринимать, начнется дефицит продуктов, начнется паника и начнется банальное мародерство. Чтобы его избежать, нужно быть готовым к этому заранее.

Власть должна чувствовать тот момент, когда ощущение того, что сто случаев заражения с тремя смертями сменились ста тысячами случаями при десятках тысяч смертей. Чтобы не упустить момент, когда нужно взять контроль над происходящим в стране в свои руки. Потому что банды бродячих активистов, абсолютно бесконтрольное поведение людей и отсутствие вертикали власти меня пугают в таких условиях», – заявил Дубинский.

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