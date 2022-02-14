В Раде просят НАТО закрыть небо над Украиной

Украина должна обратиться к Западу с просьбой о закрытии воздушного пространства над ее территорией.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил депутат Верховной рады, секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Костенко, это могут обеспечить войска НАТО по примеру операции «Буря в пустыне».

«Приезжать в Конгресс и просить о том, чтобы те, кто нам гарантировал безопасность по «Будапештскому меморандуму», в случае вторжения Российской Федерации, закрыли нам воздушное пространство своими силами и средствами. Это уже было несколько раз в истории, мы понимаем, что это делается через ООН – нужно туда подавать, и они могут это сделать. Но в Совбезе есть Россия, мы понимаем, что они могут это заблокировать, но один раз это делалось без Совбеза ООН, когда операция «Буря в пустыне» в 91-м году была. Тогда сами союзники сделали над Ираком бесполетную зону», – сказал депутат.