16.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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В Раде провалили военное сотрудничество с Польшей и Румынией

Депутаты Верховной Рады во время сегодняшней сессии умудрились провалить два голосования подряд о «чрезычайно важных постановлениях в военной сфере», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас я ставлю на голосование две ратификации, их мы не имеем права поставить под угрозу. Итак, я ставлю на голосование проект закона «Про ратификацию генерального соглашения Кабинета Министров Украины и Правительства Республики Польши (0145) о сотрудничестве в сфере обороны»», – заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Далее состоялось голосование, по результатам которого голосов для принятия данного закона оказалось недостаточно. Так, из 336 присутствовавших в зале депутатов «за» проголосовали 190, воздержались 8, не голосовали 140.

«Следующий проект закона «Про ратификацию договора между Кабинетом Министров Украины и правительством Румынии касаемо сотрудничества в сфере военных перевозок (0153)», – объявил Парубий.

По результатам голосования из 336 депутатов «за» проголосовали 180 человек, против – 0, воздержались 9, а не голосовали 147.

«Голосов недостаточно. Таким образом, мы переходим следующему вопросу», – констатировал он.

Эксцентричный депутат от «Радикальной Партии Олега Ляшко» Игорь Мосийчук, выступая в Раде, воспользовался случаем и пожурил своих коллег за плохую активность, проявленную во время голосования таких важных документов.

«Я не хочу сейчас обсуждать сопли и слёзы европопулистов, которые выступают с этой трибуны и критикуют нормы, которые являются абсолютно европейскими, и действуют в большинстве европейских стран. Вместо этого я хочу обратить внимание украинцев и присутствующих в зале на то, что только что во время рейтингового голосования были провалены два чрезвычайно важных постановления о военной сфере, в том числе и то, что касается сотрудничества в военной сфере с Польшей», – заявил он.