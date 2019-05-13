В Раде пугают Зеленского свечкой и черной лентой

13.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Если новый украинский президент Владимир Зеленский не пойдет на условия Верховной рады о переносе инаугурации с 19 мая на другой срок, то спикер парламента Андрей Парубий будет иметь право самостоятельно выбрать дату церемонии.

Об этом в ходе согласительного совета украинского парламента заявил глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все те постановления об инаугурации, которые касаются 19-го числа, во-первых, не предусматривают изменений в календарном плане. Во-вторых, инаугурация может произойти, только если вы согласуете с новоизбранным главой государства эту дату, а если не согласуете, то вы сами ее назначаете, другого способа нет.

Нельзя назначать её на 19-е число, потому что день жертв политических репрессий касается жизней миллионов украинцев, не просто тех, которые погибли в сталинских лагерях, а и тех, которые были уничтожены на Западной Украине. Народные депутаты будут на могилах, в тюрьме на Лонцкого, в Демьяновом Лазе, и издеваться над памятью людей нельзя.

Я очень прошу вас объяснить это новоизбранному президенту, я думаю, что он вас поймет, любая дата подходит, но нельзя людям запретить пойти на могилы тех, кого Сталин нещадно уничтожил. Тем более беспокоит такой подход, поскольку, возможно, кто-то намерено вводит в заблуждение новоизбранного главу государства, предлагая ему эту провокационную дату, чтобы сорвать это.

В этот день, согласно закону, на телевидении должна стоять свечка, запрещены любые развлекательные программы, и черная лента. Мы хотим проводить инаугурацию, чтобы черная лента была на телевидении? Очевидно, что этого нельзя делать», – заявил нардеп.