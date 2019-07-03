03.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Украина, Финансы, Энергетика
Просмотров:

В Раде рассказали, как Коболев украл полтора миллиарда

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выписал себе 300 миллионов гривен премии за фиктивную победу в Стокгольмском арбитраже.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил глава «Радикальной партии» Олег Ляшко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Глава «Нафтогаза» Коболев опубликовал свои доходы за прошлый год – почти 400 миллионов гривен. Из них более 300 миллионов – это премия за победу в Стокгольмском арбитраже, за которую мы не получили ни копейки», – сообщил нардеп.

Также он потребовал от президента Владимира Зеленского отменить повышение тарифов и отобрать у Коболева полтора миллиарда гривен, украденные у народа.

«Вообще работники «Нафтогаза» получили полтора миллиарда гривен премий. За чей счёт? За счёт такого, как Михаил Махина, житель Мены в Черниговской области. Деду 73 года, а он получил платёжку 4720 гривен. У них, вдвоём с бабушкой, пенсия меньше, чем они получили платёжку.

Я требую от Зеленского отменить решение правительства о повышении цен на газ и вытрясти из Коболева полтора миллиарда гривен премии, которые они запрятали в офшорах. Верните деньги!», – потребовал радикал.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть