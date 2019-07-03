В Раде рассказали, как Коболев украл полтора миллиарда

03.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выписал себе 300 миллионов гривен премии за фиктивную победу в Стокгольмском арбитраже.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил глава «Радикальной партии» Олег Ляшко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Глава «Нафтогаза» Коболев опубликовал свои доходы за прошлый год – почти 400 миллионов гривен. Из них более 300 миллионов – это премия за победу в Стокгольмском арбитраже, за которую мы не получили ни копейки», – сообщил нардеп.

Также он потребовал от президента Владимира Зеленского отменить повышение тарифов и отобрать у Коболева полтора миллиарда гривен, украденные у народа.

«Вообще работники «Нафтогаза» получили полтора миллиарда гривен премий. За чей счёт? За счёт такого, как Михаил Махина, житель Мены в Черниговской области. Деду 73 года, а он получил платёжку 4720 гривен. У них, вдвоём с бабушкой, пенсия меньше, чем они получили платёжку.

Я требую от Зеленского отменить решение правительства о повышении цен на газ и вытрясти из Коболева полтора миллиарда гривен премии, которые они запрятали в офшорах. Верните деньги!», – потребовал радикал.