В Раде разочарованы: ATACMS не помогут Украине. Русским известен принцип их работы

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Американские дальнобойные ракеты ATACMS не помогут Украине, потому что они имеют такой же принцип работы, что и обычные снаряды для Himars, а российская армия уже научилась им противодействовать.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, глава украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно отметить, что эффективность ракет Himars обычных, которые мы сейчас используем, она снизилась из-за того, что русские научились несколько мешать таким ракетам», – сказал депутат.

«Система наведения у ATACMS, насколько мне известно, она приблизительно такая же. Если ее не заменит Martin Lockheed, который работает сейчас над модернизацией, используя опыт применения ракет Himars на нашей территории во время этой войны, то очень под вопросом будет эффективность именно ATACMS на сегодняшний день. Если бы мы их получили год назад и сразу ударили, как это было с Himars и обычными ракетами, я думаю, что эффект был бы чрезвычайным. Сейчас идет война и обе стороны учатся, как противодействовать тому или другому вооружению», – заявил Чернев.