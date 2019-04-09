В Раде разразились очередным воинственным заявлением

09.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина якобы является демократическим государством с европейскими ценностями, а поэтому не должно быть никаких соглашения между Киевом и Москвой или «амнистий» для жителей Донбасса.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия пошла войной на Украину, чтобы лишить нас возможности самостоятельно выбирать. Но, в отличие от России, в Украине реальное народовластие, у нас есть конкуренция кандидатов, идей и программ. После “революции достоинства” мы обеспечили уже четвёртое демократическое волеизъявление. Хочу отдельно отметить важную роль МВД в обеспечении законности и порядка во время избирательного процесса, в этом большая персональная заслуга министра Арсена Авакова», – похвали Бурбак своего соратника по партии.

Также он пообещал, что его фракция никогда не позволит изменить курс Украины.

«Вне зависимости от результатов выборов президента Украины позиция «Народного фронта» неизменна – мы никогда не примем разворот с курса на вступления в ЕС и НАТО, с курса на государственный статус украинского языка. «Народный фронт» не примет капитуляционных соглашений, в том числе в виде федерализации, отказа Украины от Крыма или амнистии для террористов», – добавил политик.