01.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Политика, Украина
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В Раде решили устроить Зеленскому демарш из-за Климкина

Комитет по иностранным делам Верховной Рады сегодня не будет рассматривать постановление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил член Комитета по иностранным делам, нардеп от БПП Владимир Арьев.

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На вопрос журналиста о том, состоится ли сегодня на комитете рассмотрение постановления об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины, собеседник ответил: “не произойдет”.

“Этот вопрос по настоянию некоторых членов комитета будет снят с повестки дня. После последних событий члены комитета имеют большое сомнение в том, что этот вопрос целесообразно ставить сейчас вообще”, – сказал Арьев.

На уточняющий вопрос о том, имеет ли он в виду события в Парламентской ассамблее Совета Европы, депутат отметил, что “не только в Парламентской ассамблее, а события, связанные с нотами”.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский публично отчитал Климкина и потребовал публичных объяснений от Министерства иностранных дел относительно ноты, самовольно направленной в Россию без согласования с президентом.

Как сообщал ПолитНавигатор, сегодня  президент Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо с предложением наложить на Климкина дисциплинарное взыскание, а в Раду ушло повторное представление на увольнение министра.

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