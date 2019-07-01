В Раде решили устроить Зеленскому демарш из-за Климкина

01.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Комитет по иностранным делам Верховной Рады сегодня не будет рассматривать постановление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил член Комитета по иностранным делам, нардеп от БПП Владимир Арьев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

На вопрос журналиста о том, состоится ли сегодня на комитете рассмотрение постановления об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины, собеседник ответил: “не произойдет”.

“Этот вопрос по настоянию некоторых членов комитета будет снят с повестки дня. После последних событий члены комитета имеют большое сомнение в том, что этот вопрос целесообразно ставить сейчас вообще”, – сказал Арьев.

На уточняющий вопрос о том, имеет ли он в виду события в Парламентской ассамблее Совета Европы, депутат отметил, что “не только в Парламентской ассамблее, а события, связанные с нотами”.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский публично отчитал Климкина и потребовал публичных объяснений от Министерства иностранных дел относительно ноты, самовольно направленной в Россию без согласования с президентом.

Как сообщал ПолитНавигатор, сегодня президент Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо с предложением наложить на Климкина дисциплинарное взыскание, а в Раду ушло повторное представление на увольнение министра.