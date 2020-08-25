В Раде ругаются и не могут решить, какой герб нужен Украине

25.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Большой государственный герб Украины будет принят по итогам конкурса эскизов на его разработку. Соответствующее постановление сегодня приняли депутаты Верховной рады, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам главы президентской партии «Слуга народа» Александра Корниенко, решение объявить конкурс принято потому, что в стране до сих пор существует только малый государственный герб – трезубец.

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«Комитет и я предлагаем поддержать это постановление. Рассматривая проект постановления Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства сегодня на своем заседании принял следующее решение – рекомендовать Верховной раде Украины, в соответствии с ч.3, ст. 138-й Регламента Верховной рады Украины проект постановления Верховной рады Украины об объявлении конкурса на лучший эскиз Большого государственного герба Украины», – заявил Корниенко.

При этом, ряд парламентариев не согласились с тем, что Украине вообще нужен еще один герб, предложив утвердить трезубец единственным государственным символом.

«Я выступаю под государственным гербом Украины – трезубцем, гербом Владимира Великого, княжеского периода. Тем гербом, под которым наши украинские солдаты защищают государственную независимость на востоке, отражают российскую агрессию с гербом на груди. Этот тот самый герб, с которым украинские спортсмены борются для Украины за олимпийские награды, это тот герб, который объединил всю Украину…

Хочу напомнить короткую историю. Вот тут, слева, где сейчас сидит фракция «Слуги народа», сидели коммунисты. Их было много, именно потому трезубец не утвердили как единственный государственный герб, потому что они хотели размывать государственные символы и советчину впихивать в большой герб. Тогда этот вопрос отложили.

Сейчас коммунистов нет в этом зале, потому у нас во фракции «Батькивщина» есть предложение – давайте с понедельника и мы инициирует этот процесс, собираем подписи о внесении изменений в Конституцию для того, чтобы утвердить трезубец, как знак княжеской эпохи единственный государственным гербом Украины. Ни маленьким, ни большим, а государственным гербом, который объединяет всю Украину», – заявил депутат парламента Иван Крулько.

Против выступил и одиозный экс-глава Украинского института национальной памяти, депутат Владимир Вятрович.

«Напомню, это четвертый конкурс, который будет проводиться, если мы сейчас проголосуем. Четвертый после 1991, 96-97, 2007-2009.годов Откуда взялась идея большого герба? Да, она появилась потому, что коммунистам очень не нравился трезубец как националистический символ, и они хотели что-то добавить в него. Не знаю, может быть, серп и молот.

Разве нынешний трезубец не является большим гербом? Это тот герб, который мы унаследовали со времен Руси, тот герб, который стал государственным во времена украинской революции 17-21 годов, под которым боролись воины армии Украинской народной республики, Украинской повстанческой армии, под которым борются современные воины ВСУ», – сказал Вятрович.