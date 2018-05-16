16.05.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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В Раде рыдают из-за потерь ВСУ

В украинский парламент пригласили матерей украинских военнослужащих, погибших во время карательной операции в Донбассе.

Об этом сегодня сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она сообщила, что женщин пригласили по случаю недавно отмечавшегося Международного дня матери.

“Сейчас эти женщины находятся на трибуне ВРУ. Я прошу встать всех вас и поблагодарить этих женщин за то, что они воспитали достойных сынов Украины. Мы преклоняемся перед вами, мы молимся вместе с вами и сочувствуем вам. Я прошу всех вас почтить память тех ребят, которых воспитали мамы, и которые отдали жизнь за Украину, минутой молчания», – дрожащим от волнения голосом сказала Геращенко.