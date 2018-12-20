В Раде с четвёртой попытки продлили мораторий на продажу земли сельхозназначения

20.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Верховная Рада с четвёртого захода во втором чтении приняла закон, предусматривающий продление моратория на продажу сельскохозяйственных земель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



Как и в предыдущем чтении, когда депутатам удалось лишь с трудом переголосовать за отправку документа на доработку, законопроект вызвал горячие споры в зале.

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«Сейчас в зале будут отмечаться своим голосованием народные депутаты, кто из них государственники, кто обороняет Украину и стоит за её интересы, а кто, извините, барыга, который сейчас рысачит по залу от корпораций, которые понахватали по сотни тысяч гектаров земли в своё пользование и убеждают депутатов не продолжать мораторий! Я потом, после голосования назову поимённо этих героев! Не забывайте, что распродажа сельхоз земли в то время, когда оккупирован Донбасс и Крым, говорит о том, что вы легально даёте право там присвоить землю на абсолютно законных, предусмотренных этим парламентом основаниях», – заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Депутат от «Блока Петра Порошенко» Алексей Мушак в свою очередь заявил, что пора снимать психологический барьер запретов для украинцев.

«В этом созыве мы четвёртый раз рассматриваем мораторий. Что за это время случилось? За это время случились ужасные вещи, в которых нас убеждают, что они произойдут когда откроют рынок земли. А именно – олигархи всё скупят, иностранцы придут. Так вот, за время моратория, за который голосовали верные ленинцы, агрохолдинг «Кернел» добавил 200 тысяч гектаров земли, агрохолдинг «Мрия» был выкуплен саудитами. Поэтому уважаемые, если вы боритесь против этих ужасных вещей, не надо продолжать мораторий, надо запускать нормальный, цивилизованный рынок.

Поэтому я призываю, чтобы мы чётко проголосовали против продолжения моратория. Это не запускает рынок земли, а снимает с нас психологический барьер, что украинцу что-то запрещено. Наоборот, мы должны способствовать тому, чтобы украинцу было позволено на своей Богом данной земле иметь права и возможности», – отметил депутат.

В связи с непрекращающимися горячими обсуждениями спикер парламента Андрей Парубий принял решение ставить на голосование каждый вариант закона в последовательности. В результате Верховная Рада с четвёртого раза поддержала комитетский вариант законопроекта авторства Бакуменко Александра 231 голосом «за».