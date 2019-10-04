В Раде с трудом протащили программу правительства Гончарука. Депутаты Коломойского – против

04.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Верховная Рада утвердила предложенную новым премьер-министром Алексеем Гончаруком программу деятельности правительства на следующие пять лет, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



По словам главы украинского Кабмина, данный документ включает в себя 78 поставленных целей.

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При этом программа вызвала неоднозначную реакцию в зале. По мнению депутата от «Европейской солидарности», экс-вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, документ составлен таким образом, будто Украине «не нужно противодействовать агрессии, не нужно восстанавливать территориальную целостность, будто не нужно обеспечивать сохранение международной поддержки Украины и продолжение санкционного режима в отношении Российской Федерации».

Однако премьер-министр поспешил заверить депутатов, что новое украинское правительство сохраняет приверженность сотрудничеству с НАТО и наращиванию вооруженных сил, но это необходимо обеспечивать с экономической стороны, потому представленная программа и имеет «экономический фокус».

Представитель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Наталья Королевская также выразила возмущение, отметив, что план работы нового Кабмина содержит лишь общие фразы и не дает никаких финансовых гарантий украинским пенсионерам и шахтерам, которые вскоре могут остаться без работы.

«Мы увидели трактат о том, что «мы за все хорошее против всего плохого». Хочется верить, но, к сожалению, нет никаких оснований, потому что когда я открываю 26-ю страницу программы, то читаю: «Будущие пенсионеры должны знать, чтобы нужно делать, чтобы обеспечить собственную старость, а государство должно обеспечивать достаточное информирование».

Ну вы что, шутите? Да вы не информирование должны обеспечивать, а вы должны обеспечивать сегодня ту пенсию, которую люди себе заработали. Вы должны сегодня защитить Пенсионный фонд от банкротства. Вы сегодня должны мобилизовать все ресурсы, чтобы программа правительства была для человека в нашей стране…

Это не программа обещаний, это программа выполнения уже данных обещаний. А вы нам что рассказываете? Вы в бюджете уменьшаете выплаты на субсидии.

Вы нам рассказываете про энергонезависимость. Но при этом продолжается издевательство над шахтерами. У нас осталось 33 государственные шахты, 8 уже не работают, в следующем году такими темпами останется 5 государственных шахт, три месяца долги по зарплате шахтерам. И все так же в каждом направлении», – резюмировала нардеп.

Тем не менее, парламент программу правительства утвердил. Однако обращает на себя внимание то, что документ был проголосован минимальным количеством необходимых депутатских голосов. – 225 депутатов от «Слуги народа» и 5 внефракционных нардепов проголосовали «За». Притом, что во фракцию «Слуга народа» входит 254 депутата. Это значит, что за программу правительства Гончарука не голосовало 25 нардепов от «СН», отриентирующихся на олигарха Игоря Коломойского и ранее критиковавших программу за декларативность. Также не голосовала за программу ориентирующаяся на Коломойского депутатская группа «За будущее», состоящая из 23 маждоритарщиков. Не голосовала за программу и оппозиция – «ОПЗЖ», «Батькившина», «Голос» и «ЕС» Порошенко.