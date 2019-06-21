В Раде считают, что Украина стоит на пороге экологической катастрофы

21.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина находится на грани масштабной экологической катастрофы из-за того, что шахтам Луганской области отключили электроснабжение за долги.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат от партии «Наш край» Сергей Шахов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Луганской области экологическая катастрофа – 39 шахт на той территории стоят полностью затопленные, город Золотое, Горное, Тошковка, Попаснянский район, Рубежное, об этом мне сообщили мой помощник Сергей Вельможный, что сегодня полностью отключена электроэнергия за долги.

Луганское энергетическое объединение издевается над шахтёрами и не даёт электроэнергию, откачка воды идёт минимальная. Если эта щелочная вода попадёт в Северский Донец, а потом в Азовское море – будет экологическая катастрофа не только в Луганской области, а по всей стране, обратите на это внимание. Я требую, чтобы хотя бы министр поехал в Луганскую область», – потребовал нардеп.