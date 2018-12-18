В Раде сэкономили на новогодних елках

18.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Для празднования новогодних праздников в Верховной Раде Украины решили не покупать новые, а установили девять искусственных елок, которые уже использовали в парламенте в прошлом году, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в пресс-службе ВР.

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Так, в стенах парламента установлено 9 искусственных елок, в частности в парламентском кафе, конференц-зале, кулуарах второго этажа, сессионном зале, зале протокольных мероприятий, кабинете и приемной главы Верховной Рады Украины.

Кроме этого, композициями из искусственных материалов украсили приемные заместителей главы ВР и руководства аппарата парламента.

В ВР отметили, что все игрушечные украшения и елки уже использовали для украшения парламента в прошлые годы, поэтому в этом году ВР не тратила средств на украшение.

Главную новогоднюю елку Украины зажгут 19 декабря в 19:00. Суммарная стоимость полностью укомплектованной елки составляет 2 миллиона 700 тыс. гривен