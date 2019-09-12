В Раде скандал: «Слуг народа» застукали на горячем

12.09.2019, Киев, Владимир Гладков

На протяжении трёх дней работы украинского парламента журналистами было зафиксировано два случая кнопкодавства со стороны правящей партии «Слуга народа».

Об этом в ходе очередного пленарного заседания Верховной рады заявила бывшая вице-спикер парламента, ныне – народны депутат от фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На протяжении трёх дней пленарного заседания журналисты движения «Честно» зафиксировали три случая кнопкодавства. Мы призываем главу Верховной рады Украины обратить внимание на это позорное нарушение Конституции, регламента, закона Украины о статусе Народного депутата Украины.

Пан Разумков, просим вас немедленно дать поручение регламентному комитету рассмотреть случаи с кнопкодавством народных депутатов Литвиненко Сергея, Копанчук Елены, Ковалёва Александра. Один из них также препятствовал работе журналистов, угрожал журналистам, о чём пишут журналисты движения «Честно». Просим вас немедленно дать поручение, чтобы на комитете по вопросам свободы слова немедленно рассмотрели этот случай, и также придерживаться обещаний уважаемого президента Зеленского, который также протестует против кнопкодавства», – возмутилась политик.

После этого спикер парламента Дмитрий Разумков заверил, что соответствующие поручения уже были даны, а затем дал слово провинившимся нардепам.

В ходе извинения депутат от «Слуги народа» Сергей Литвиненко назвал произошедшее «ошибкой» и пообещал пожертвовать свою месячную зарплату на благотворительность.

«Я хочу извиниться за то, что произошло. В моих действиях не было никакого умысла, это произошло в турборежиме, происходило ошибочно, потому что я переживал за эти законы, чтобы мы за них проголосовали так, как подсказывали мне душа и сердце, злого умысла не было. Хочу извиниться, и сказать, что свою месячную зарплату готов передать в благотворительные фонды за эту ошибку», – сказал Литвиненко.

Его коллега по фракции Елена Копанчук также принесла извинения и пообещала пожертвовать свою зарплату на благотворительность.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе предвыборной кампании выступал с резкой критикой кнопкодавства, и обещал, что полностью искоренит подобные махинации.