В Раде схватились за голову: «Русские нас опередили с «Крымской платформой»

10.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Запланированная на конец августа «Крымская платформа» призвана адвокатировать Украину за рубежом и давать адекватное представление об украинском взгляде на вопрос Крыма, однако русские подобную инициативу осуществили ещё в 2017 году.

Об этом в ходе видеоконференции в Киеве заявила депутат Верховной рады Соломия Бобровская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень важно делать хотя бы небольшие адвокационные или пропагандистские шаги нашей Украины за границей для построения коалиции или, по крайней мере, адекватного представления о стране, но в этом плане нам ещё расти и расти. Одной из успешных политических кампаний РФ, которые на слуху, условной «крымской платформы», о которой говорит сегодня Украина, только созданное в 2017 году так называемое «крымское агентство», – сказала депутат.

Она отметила, что это агентство неправительственное, но при поддержке правительства РФ.

«Они туда собрали около 30 стран, которые вошли на уровне местного самоуправления, иногда и национальных политиков, которую возглавлял, в частности, советник по экономическим вопросам Николя Саркози и входил туда первый или второй премьер-министр Словакии. И они с 2017 года создали себе такую лоббистскую историю «крымское агентство», которая должна была лоббировать поддержку оккупации Крыма, попыток аннексии Крыма Российской Федерацией, на что мы даём ответ сейчас таким образом.

Но вопрос, что время уже прошло, что-то недоработано. И так можно пройтись по очень многим вопросам», – рассказала Бобровская.