21.05.2018, Киев, Игорь Петров

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В Раде снова говорят про «Северный поток-2»

Прогнозируемое падение давления в ГТС Украины после введения «Северного потока-2» осложнит газоснабжение на Украине, и никто не занимается этой проблемой.

Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины заявил нардеп Ярослав Москаленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Про «Укртрансгаз». Процитирую, что сказала Меркель: «После введения «Северного потока-2» роль Украины, как транзитера газа должна сохраниться». Чья это ответственность, кто это должен сделать? Мы. А что сегодня происходит? Люди с многолетним опытом увольняются, потому что когда заработает «Северный поток-2», давление с 75 атмосфер станет 10. Когда оно станет 10 атмосфер, мы не сможем по стране додавить газ, даже если он у нас будет. «Укртрансгаз» ничего не делает, политическую ответственность никто не несет, руководства сегодня нет, есть временно исполняющий обязанности», – сказал он.