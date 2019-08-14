В Раде снова запрещают говорить на русском языке

14.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Верховная рада Украины 9-го созыва продолжает традиции предыдущего состава парламента и пытается закрыть рот выступающим на русском языке депутатам.

Так, во время выступления одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадима Рабиновича на подготовительной группе новоизбранных депутатов его речь прервала бывшая вице-спикер парламента, член партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, которая потребовала прекратить говорить на русском языке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я извиняюсь, но это принципиальный вопрос. Верховная рада Украины 9-го созыва должна начинать свою работу с исполнения всех законов Украины. Уважаемый пан Разумков, мы благодарим вас, что вы стоите на позиции защиты законодательства Украины и обращаемся ко всем коллегам, которые хорошо знают украинский язык, они им владеют, с просьбой во время рабочих совещаний использовать государственный украинский язык. В кулуарах, кабинетах, туалетах, в кафе – пожалуйста, как угодно», – заявила Геращенко.

Ей сделал замечание представитель президента в парламенте, новоизбранный депутат от «Слуги народа» Руслан Стефанчук.

«Ирина Владимировна, давайте, вы будете иметь голос, когда будете тут председательствующей», – сказал Стефанчук.

«Ирина Владимировна, первая просьба – не самостоятельно брать микрофон, а второе – сейчас аппарат найдет статью регламента и доложит, если вы не против», – добавил лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков.

Далее он зачитал положение регламента Верховной рады, в котором указано, что все выступления в парламенте должны быть на государственном, то есть, украинском языке.