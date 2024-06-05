В Раде собирают подписи – требуют от США снять санкции с нацистов из «Азова»

Вадим Москаленко.  
05.06.2024 08:14
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, США, Украина


Боевики из запрещённой в РФ бригады «Азов» до сих пор занесены в «чёрный список» в США и не могут получить западную военную помощь. Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявила депутат Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Исходя исключительно из нарративов российской пропаганды, законодательством США до сих пор запрещается оказывать бригаде «Азов» какую-либо помощь, из-за чего 12 бригада специального назначения «Азов»  безосновательно сталкивается с исключениями в отношении нее в вопросах поставки современного западного оружия, и не имеет возможности отправить своих бойцов на ведущие военные учения.

Сам факт существования исключений и запретов в законодательстве США в отношении бригады «Азов» не только не позволяет бригаде эффективно выполнять поставленные боевые задачи, а является ударом по обороноспособности Украины в целом», – сказала Скороход.

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Боевики из запрещённой в РФ бригады «Азов» до сих пор занесены в «чёрный список»...


Она сообщила, что начнёт сбор подписей для того, чтобы вынести соответствующее постановление на голосование парламента.


«Я предлагаю нам совместно обратиться к Конгрессу США с просьбой пересмотреть эти решения, снять любые ограничения в законодательстве США, – на предоставление оружия, финансирование, оборудование и другую помощь, а также проведение учений для «Азова», – добавила депутат.

Еще в 2015 году Конгресс США запретил финансировать подготовку нацбата «Азов». Соавтором поправки стал конгрессмен-республиканец от штата Айова Тед Йохо. Он сослался на оценку журнала Policy Magazine, что в состав батальона «Азов» входит 1000 добровольцев, открыто являющихся неонацистами и фашистами. 

 

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