В Раде собрались отправлять за решетку критиков ЛГБТ

17.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Верховной раде был зарегистрирован законопроект №3316, предусматривающий уголовную ответственность за нетерпимость по отношению к представителям ЛГТБ.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно противодействия преступлениям на почве ненависти по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности)» был разработан и внесён на рассмотрение депутатом от «Слуги народа» Ольгой Василевской-Смаглюк.

Законопроект предлагает установить уголовное наказание в виде штрафов и тюремного наказания за нетерпимость, публичные призывы, унижение достоинства по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности (СОГИ).

Предусматривается внесение преследования по признаку СОГИ как отягчающего обстоятельства в большинство статей Уголовного кодекса, касающихся насилия (ст. 67, 115, 120,121,122, 126,127,129, 293, 294).

«Публичные призывы к вражде, насильственных действий, преследования или унижения достоинства по признаку СОГИ караться штрафом от 3400 до 8500 грн для граждан и от 8500 до 17000 грн для должностных лиц или ограничений / лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок до трех лет или без такового. Такие же действия, совершенные организованной группой лиц или повлекшие тяжкие последствия, будут караться лишением свободы на срок от пяти до восьми лет», – говорится в документе.

Законопроект в эфире телеканала «Магнолия» прокомментировал основатель движения «Любовь против гомосексуализма» Руслан Кухарчук. По его мнению, данная инициатива направлена на уничтожение фундаментальных свобод и предоставление секс-меньшинствам огромных привилегий.

«Я около 17 лет занимаюсь тематикой противодействия ЛГТБ пропаганде, начиная с 2003 года, и очень хорошо знаю все украинские законы, которые возникали в этой сфере. И хочу сказать, что этот законопроект самый наглый из всех, которые когда-либо появлялись в украинском парламенте.

Этот законопроект фактически об уничтожении свободы слова. Очень цинично, что именно журналистка выступает автором законопроекта, который уничтожает свободу слова на Украине. Этот закон уничтожает право на мирные собрания, право на свободу вероисповедания, и даже на свободу политической деятельности.

По этому законопроекту даже слова, что гомосексуализм – это грех и отклонение, будут считаться призывом к вражде, и, соответственно, поводом для штрафа и тюремного заключения», – возмутился общественник.

Также он выразил надежду, что данное происшествие поставит крест на политической карьере инициатора законопроекта – депутата Ольги Василевской-Смаглюк.

«Непосредственно пани Ольга Василевска-Смаглюк составляет угрозу фундаментальным правам и свободам. Она угрожает демократическим основам свободного общества. Она хочет, чтобы народ замолчал и ничего не говорил.

Мне очень интересно спросить у её избирателей с 96 округа Киевской области – у семей, у родителей, матерей, дедушек и бабушек, знают ли они, что их депутат очень озабочена правами гомосексуалистов, лесбиянок, транссексуалов и других людей с психологическими девиациями, что, очевидно, является медицинским диагнозом.

Поэтому сегодня это абсолютно авторитарная идея, которая, я надеюсь, поставит крест на будущей политической карьере Ольги Василевской-Смаглюк, и очень важно всем запомнить эту фамилию», – резюмировал Кухарчук.

Отметим, что до избрания депутатом Василевская-Смаглюк работала на принадлежащем олигарху Игорю Коломойскому телеканале 1+1