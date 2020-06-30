В Раде собрались учить белорусов демократии и независимости

30.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Верховной раде инициировали создание межфракционного депутатского объединения, нацеленного на помощь белорусской прозападной оппозиции в канун президентских выборов.

Об этом у себя в Telegram написал скандальный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в Раде были собраны подписи народных депутатов для создания межфракционного депутатского объединения «За демократическую Беларусь». В работе МДО примут участие нардепы от «Европейской Солидарности», «Голоса», депутатской группы «За будущее» и внефракционных народных депутата», – сообщил Гончаренко.

Далее он объяснил, зачем создаётся такое объединение.

«В августе в Беларуси будут очередные президентские выборы. Эти выборы стали причиной того, что нынешняя власть начала масштабные репрессии против оппозиционных кандидатов, общественных деятелей, блогеров, обычных людей. Все это делается для того, чтобы дать сфальсифицировать выборы и в очередной раз «переизбрать» Александра Лукашенко.

Наше объединение создано для того, чтобы помочь белорусам создать демократическое, свободное и действительно независимое государство. Мы сделаем все возможное, чтобы информировать международные институты о ситуации в Беларуси, помогать белорусским политическим заключенным и обычным людям выйти на свободу. Беларусь должна стать свободным, демократическим, европейским и независимым государством. «Жыве Беларусь!» – написал Гончаренко.

Кроме того, соратник Порошенко опубликовал фото письма с подписями на имя спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова с просьбой объявить о создании депутатского объединения на пленарном заседании.