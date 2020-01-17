В Раде состоялась давно ожидаемая отставка

17.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада отозвала с занимаемой должности попавшего в секс-скандал главу комитета по внешней политике Богдана Яременко, и назначила на его место депутата от «Слуги народа» Александра Мережко.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Постановление № 2751 «Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной рады Украины девятого созыва» представил депутат от «Слуги народа» Сергей Кальченко.

«Регламентный комитет рассмотрел проект постановления, и принял решение рекомендовать парламенту принять проект постановления в целом с учётом замечаний комитета, а именно – изложить абзацы пункта 1 проекта в такой редакции:

Отозвать Ярёменко Богдана Васильевича с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества согласно с написанным им заявлением. Избрать главой комитета Мережко Александра Александровича, народного депутата Украины от фракции «Слуга народа», – сказал он.

Данная инициатива резкой критики парламентариев не встретила. Только депутат от «Оппоплатформы» Антонина Славицкая возмутилась, что данное решение принималось слишком долго.

«Наверное, надо приветствовать такую эффективную работу Верховной рады в турборежиме, когда почти после трёх месяцев, как произошёл позорный инцидент, которые не усилил наши международные позиции. Наконец-то мы рассматриваем это постановление в зале Верховной рады, после настояния всех оппозиционных фракций», – отметила депутат.

После чего в ходе голосования постановление поддержали 317 парламентариев из 386 присутствующих.