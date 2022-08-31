В Раде советуют украинцам запасаться теплыми одеялами и дизельными генераторами

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Новости Украины

Вадим Москаленко )

Ответственность за неизбежный топливно-энергетический коллапс на Украине с приходом холодов одинаково лежит как на совести руководства «Нафтогаза», так и на последствиях боевых действий в стране.

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Об этом говорили киевские парламентарии в ходе пленарного заседания Верховной рады, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Представитель фракции «За будущее» Тарас Батенко убежден, что «РФ обязательно ударит по объектам критической инфраструктуры, чтобы измором взять замерзшую Украину».

«Граждане Украины должны понимать все сложности этого осенне-зимнего периода и знать, как мы должны его пройти. В частности, удастся ли государству нарастить нужные 15-19 миллиардов кубов газа, 2-2,5 миллиона тонн угля для теплогенерирующих предприятий? Также мы должны четко понимать, в какой степени крупные города, находящиеся под ракетными обстрелами, будут обеспечены центрами обогрева, передвижными дизельными и газовыми генераторами, буржуйками, передвижными котельными на альтернативных видах топлива; достаточно ли средств из резервного фонда получили центры объединенных общин для закупки всех необходимых вещей, чтобы пройти этот отопительный, непростой сезон. Ракеты нашего врага так или иначе заканчиваются, но он и в дальнейшем будет пытаться повредить или разбить теплоэлектроцентрали, чтобы таким образом заставить Украину согласиться на такие нужны Кремлю компромиссы», – говорит депутат.

В свою очередь, продолжая данную тему, депутат от партии «Батькивщина» и экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко обрушился на компанию «Нафтогаз».

«Уважаемые коллеги, скажите честно: вы уже купили теплые одеяла? Я думаю, что да. Даже, честно говоря, что и дизельные генераторы у кого-то есть, кому повезло, и запасы солярки, как советует нам глава НАК «Нафтогаза». А может нам вообще изменить функцию НАК «Нафтогаза»? Если не умеешь добывать газ, то покупай теплые одеяла и дари их населению Украины – 10 миллионов, 20 миллионов? Может нужно изменить политику собственности для НАК «Нафтогаза»? Будем рассматривать очередной очень интересный законопроект об очередных 12,7 миллиарда гривен кредита через бюджет Украины в НАК «Нафтогаз». А вам не кажется, что эта черная дыра, которая уже много лет существует в Украине, может поглотить намного больше миллиардов, но ситуация от этого не изменится? Ладно, бог с ними, с одеялами!.. Оказывается маленькая деталь, 10 миллиардов долларов нам с вами, стране не хватает, чтобы пройти отопительный сезон. Вы не понимаете, что именно пребывание таких менеджеров, начиная с Витренко на должности НАК «Нафтогаза», на фоне полного отсутствия аудита, непрозрачности, падения добычи всех негативных результатов, и есть главный риск для энергетической безопасности страны?» – заявил Кучеренко.