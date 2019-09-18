В Раде спохватились: Украина превращается в тотальную помойку

18.09.2019, Киев, Владимир Гладков

После того, как Украина вошла в список самых загрязнённых стран, украинские парламентарии решили провести слушания на тему «приоритеты экологической политики парламента на следующие пять лет».

Такое решение было принято в ходе пленарного заседания Верховной рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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О постановлении рассказал депутат от «Батькивщины» Вадим Ивченко, возмутившийся ужасающим положением дел на Украине.

«Мы больше не можем оправдывать пробелы в экологической политике и жить постсоветскими стандартами. Мы должны принимать эти вызовы и эффективно на них реагировать. Хочу напомнить, что в антирейтинге самых загрязнённых стран, там их всего 15, Украина занимает девятое место. Это загрязнённый воздух, земля, водные ресурсы.

Родной город президента Кривой Рог, там выпадает жёлтый снег. В Винницкой области, вследствие загрязнения речки Рось, куда попадают вредные инсектициды, которые сегодня делают так, что массово погибает рыба.

В Днепре назревает экологическая катастрофа – в речку массово попадают нечистоты, в отдельных местах образуются мусорные острова. Из-за загрязнения вода в Днепре может стать солёной. Только подумайте: речка Самара, которая впадает в Днепр, имеет 4 промилле солёности, а Азовское море имеет 12. Что будет через несколько лет?

В городе Марганцы Днепропетровской области почти 2 недели подряд горела свалка. В Узине, недалеко от Киева, люди задыхаются, они не могут воспитывать детей, дети болеют онкологией, потому что предприятия, которые там работают, не выполняют экологические стандарты.

Курортное село Кириловка – в черте Молочного лимана расположен полигон бытовых отходов, и много чего другого», – возмутился он, призвав правительство и парламент адекватно реагировать на проблему.

После чего в ходе голосования решение о проведении парламентских слушаний поддержали 359 парламентариев из 403 присутствующих.