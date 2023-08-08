В раде торжествуют: Немецкие ракеты будут покрывать всю неподконтрольную территорию

Немецкие ракеты Taurus, которые ФРГ собралась передавать Украине, будут покрывать все новые территории России и также Крым.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, глава украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чернев подчеркнул, что Украина обязалась не применять западное оружие лишь по «международно признанной» территории РФ.

«Taurus поможет нам взять под огневой контроль фактически всю территорию, оккупированную Российской Федерацией. А это означает, что им не будет места, где прятать свои склады с боеприпасами, где располагать свои командные пункты. Под огневым контролем также будут логистические цепочки.

А это будет означать, что, постепенно выбивая их в глубоком тылу, подчеркиваю что это означает, что склады БК идут уже не на уровне батальона или роты, а на уровне бригады. И чем дальше они находятся в тылу, тем они больше. Тогда мы просто обескровим их армию на фронте. И это, конечно, поможет нам продвигаться вперед в нашем контрнаступлении», – сказал депутат.