В раде торжествуют: Немецкие ракеты будут покрывать всю неподконтрольную территорию

Анатолий Лапин.  
08.08.2023 14:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Немецкие ракеты Taurus, которые ФРГ собралась передавать Украине, будут покрывать все новые территории России и также Крым.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, глава украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Немецкие ракеты Taurus, которые ФРГ собралась передавать Украине, будут покрывать все новые территории России...

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Чернев подчеркнул, что Украина обязалась не применять западное оружие лишь по «международно признанной» территории РФ.

«Taurus поможет нам взять под огневой контроль фактически всю территорию, оккупированную Российской Федерацией. А это означает, что им не будет места, где прятать свои склады с боеприпасами, где располагать свои командные пункты. Под огневым контролем также будут логистические цепочки.

А это будет означать, что, постепенно выбивая их в глубоком тылу, подчеркиваю что это означает, что склады БК идут уже не на уровне батальона или роты, а на уровне бригады. И чем дальше они находятся в тылу, тем они больше. Тогда мы просто обескровим их армию на фронте. И это, конечно, поможет нам продвигаться вперед в нашем контрнаступлении», – сказал депутат.

«Мы уже их достаем в бухте Севастопольской, достаем в Черном море, достаем ближе к их собственным берегам, поэтому тут мы развиваем собственные технологии и получаем образцы вооружения от наших партнеров. Но подчеркиваю, что мы берем на себя обязательство и будем выполнять обязательство использовать это оружие исключительно на оккупированной территории Украины, а не на территории Российской Федерации», – заявил Чернев.

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