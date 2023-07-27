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Киев должен использовать ЮНЕСКО в своих попытках стрясти с России или хотя бы с замороженных российских активов какой-то куш.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил депутат от «Слуги народа» Алексей Леонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Леонов поблагодарил коллег из Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества за принятие отдельной резолюции по вопросам определения источников возмещения Одессе, Львову и другим городам Украины в случае повторения российских атак на объекты всемирного наследия.

«Эта резолюция должна состоять из двух пунктов. Пункт первый. Верховная Рада просит создать специальный фонд под эгидой ЮНЕСКО, в который будет перечислена часть замороженных российских активов. Именно эти средства должны пойти на восстановление объектов всемирного наследия в Одессе, Львове и других городах Украины, которые находятся под охраной ЮНЕСКО и которые получили повреждения или были разрушены во время российских ракетных атак. Пункт второй. Верховная Рада обращается ко всем институтам, которые занимаются созданием международного механизма компенсаций убытков Украине от российской агрессии с просьбой предусмотреть отдельный пункт в специальном международном соглашении по созданию таких механизмов. Он будет предусматривать, что Россия не будет иметь права на возврат своих активов до тех пор, пока не будут восстановлены все объекты всемирного наследия, которые расположены на Украине и находятся под защитой ЮНЕСКО», – вещал свидомит.