28.05.2019, Киев
 
Политика, Украина, Финансы
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В Раде требуют от Зеленского ответить на предложение Коломойского

Объявление дефолта Украины вызовет не только глубокий экономический кризис, но и якобы приведёт к полномасштабному вторжению России.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил глава фракции БПП Артур Герасимов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она рассказал о предложении объявить дефолт, высказанное олигархом Игорем Коломойским, отметив, что «все знают о влиянии олигарха на президента Зеленского».

«Дефолт означает глубокий финансовый кризис с обесцениванием финансовой валюты, огромными потерями предпринимателей, массовым обеднением народа, потерю международного доверия и поддержки, а иностранный инвестор уйдёт из Украины. Каждая страна после дефолта тратит годы на восстановление экономики и десятилетия для возвращения доверия инвесторов, кредиторов и международного сообщества.

Но более рискованно – это дефолт во время внешней российской агрессии. Его последствием может стать, прежде всего, прекращение стабильного финансирования армии, а это уже прямая угроза для существования независимой Украины. В нынешних обстоятельствах народ и международные партнёры должны услышать чёткую позицию именно Владимира Зеленского относительно заявления Игоря Коломойского о дефолте», – призвал Герасимов.

В свою очередь глава фракции «Народный фронт Максим Бурбак также потребовал от Владимира Зеленского ответа о дальнейшей политике.

Также Бурбак утверждает, что ранее дефолт якобы не допустил тогдашний премьер Арсений Яценюк.

«Именно поэтому «Народный фронт» обращается к президенту Зеленскому с призывом составить свою экономическую программу и программу сотрудничества с МВФ», – резюмировал Бурбак.

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