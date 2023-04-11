В Раде требуют отбирать детей у «ждунов Русского мира»

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Все, кто не собирается эвакуироваться из районов боевых действий и ожидает освобождения со стороны русских войск, не имеют права распоряжаться своими детьми.

Об этом на заседании Верховной рады заявила депутат партии «За будущее» Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я понимаю, что все время встает вопрос о нарушении прав человека и ребенка. Но не является ли нарушением прав детей держание их под постоянными обстрелами? Можно ли считать родителей, подвергающих своих детей опасности смерти, благополучными?.. Мы можем здесь потерять детей не только физически, но и как часть общественности, поскольку после обстрелов, после того, в каких условиях они находятся, встанет вопрос относительно их психического состояния. Я понимаю, что родители – ждуны Русского мира, и я лично с этим столкнулась, когда просто разговаривала с этой семьей. Но мы должны как государственники, мы должны на законодательном уровне все-таки закрепить и решить вопрос того, чтобы была принудительная эвакуация тех семей, а если родители отказываются, то детей с линии фронта. Потому что здесь становится вопрос жизни и вопрос жизни будущего наших детей, за которых наши воины отдают свою жизнь, лучшие из наших воинов», – заявила Скороход.

Она призвала «срочно» решить данный вопрос на законодательном уровне.