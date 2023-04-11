В Раде требуют отбирать детей у «ждунов Русского мира»

Вадим Москаленко.  
11.04.2023 10:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 672
 
Дзен, Дискриминация, Политика, Россия, Русофобия, Украина


Все, кто не собирается эвакуироваться из районов боевых действий и ожидает освобождения со стороны русских войск, не имеют права распоряжаться своими детьми.

Об этом на заседании Верховной рады заявила депутат партии «За будущее» Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Все, кто не собирается эвакуироваться из районов боевых действий и ожидает освобождения со стороны...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Я понимаю, что все время встает вопрос о нарушении прав человека и ребенка. Но не является ли нарушением прав детей держание их под постоянными обстрелами? Можно ли считать родителей, подвергающих своих детей опасности смерти, благополучными?.. Мы можем здесь потерять детей не только физически, но и как часть общественности, поскольку после обстрелов, после того, в каких условиях они находятся, встанет вопрос относительно их психического состояния.

Я понимаю, что родители – ждуны Русского мира, и я лично с этим столкнулась, когда просто разговаривала с этой семьей. Но мы должны как государственники, мы должны на законодательном уровне все-таки закрепить и решить вопрос того, чтобы была принудительная эвакуация тех семей, а если родители отказываются, то детей с линии фронта. Потому что здесь становится вопрос жизни и вопрос жизни будущего наших детей, за которых наши воины отдают свою жизнь, лучшие из наших воинов», – заявила Скороход.

Она призвала «срочно» решить данный вопрос на законодательном уровне.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть