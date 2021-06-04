В Раде требуют отменить закон о свободной торговле с Крымом

04.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинское руководство должно немедленно отменить формально действующий закон о «зоне свободной торговли» с Крымом, который Киев считает «временно оккупированной Россией территорией».

Хотя этот закон и так не работает (торговля была прекращена еще после введения блокады «активистами», впоследствии Россия также ввела заградительные меры для Украины как не члена ЕАЭС), но его отмена будет сигналом для Запада о готовности Киева к усилению борьбы за Крым. Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил советник бывшего главаря меджлиса, депутат Верховной рады Рустем Умеров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Восьмой год подряд у нас работает «свободная экономическая зона Крым». Это означает, что восьмой год подряд создаются льготные условия работы с оккупантом. В 2015 году Кабинет министров Украины запретил торговлю с Крымом до дня возвращения полуострова. Почему же до сих пор действует закон, который создаёт свободную экономическую зону в Крыму? Мы собственными руками создаём возможности, которые помогают спонсировать оккупантов», – сказал он.

Умеров потребовал срочной отмены закона.

«Эту свободную экономическую зону необходимо отменить. Я уверен, что это, и принятие пакета законов «Крымская платформа» станет мощным сигналом для международных партнёров, в том числе и для тех, кто уже в августе приедет на Украину на первый саммит Крымской платформы. Мы должны постоянно показывать миру, что Украина не только просит о помощи, но и сама делает важные шаги для деоккупации полуострова. Этот закон необходимо отменить», – добавил депутат.

Кроме того, парламентарий возмутился, что бежавшие на Украину крымчане де-факто считаются в этой стране иностранцами

«Мы говорим, что Крым – это Украина, но приравниваем украинских граждан с крымской пропиской к нерезидентам, фактически к иностранцам. Наши граждане с крымской пропиской имеют массу бюрократических проблем. Например – ограниченный доступ к банковским услугам. Или человек, который получил наследство, должен заплатить больше налогов, как иностранец», – резюмировал Умеров.