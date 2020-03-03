В Раде требуют отставки Зе-правительства

03.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинский парламент должен отправить в отставку некомпетентное правительство и остановить проводимые Владимиром Зеленским и его командой антинародные реформы.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил один из лидеров фракции «Оппозиционная платформа «За жизнь» Юрий Бойко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш парламент, в пределах своей компетенции, должен принять несколько решений, для того чтобы поддержать гражданское общество. Прежде всего, мы должны остановить коронавирус в экономике и в среду отправить правительство в отставку, потому что всем понятно, что оно не может справится ни с экономической ситуацией в стране, ни вообще решить проблемы, которые стоят перед страной.

Мы должны остановить так называемый второй этап медицинской реформы. Потому что на самом деле это означает окончательное уничтожение отечественной медицины. Если допустить закрытие туберкулёзных диспансеров, психоневрологических больниц, больниц вообще, то это будет беда в стране», – сказал Бойко.

Коллегу также поддержал депутат от «Европейской солидарности» Тарас Батенко. По его мнению, некомпетентное правительство привело Украину к экономическому коллапсу.

«Как вы знаете, мы каждый месяц наблюдаем падение промышленного производства в стране. Мы недосчитались нескольких десятков миллиардов доходов в бюджет Украины. Сегодня мы должны сказать, что завтра будет с макроэкономическим прогнозом, и правительство расходится в своих показателях – министерство финансов с министерством экономики.

Мы не можем и дальше наблюдать за некомпетентностью и непрофессионализмом правительства, которое не может сегодня правильно ответить на те вызовы, которые стоят перед страной в контексте надвигающегося мирового кризиса.

Я считаю, что мы должны сказать, что сегодняшнее правительство требует перезагрузки. Вследствие падения производства, мы должны немедленно рассмотреть вопрос отставки правительства, и поставить серьёзный вопрос перед будущими министрами, как они собираются выходить из экономического коллапса», – призвал парламентарий.